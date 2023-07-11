Заводи, Ocean Plaza та банк: в Україні націоналізували мільярдні активи російських олігархів

За даними ДБР, серед власників цих комерційних структур близькі до Володимира Путіна брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність держави націоналізовано наступні активи:

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);

ТРЦ Ocean Plaza орієнтовною вартістю понад 350 млн доларів (Ротенберги).

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінер).

Також націоналізовано різні частки та майно росіян в інших галузях. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% "Інвестиційниого союзу "Либідь".

Структури, підконтрольні Олегу Дерипасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.

Власники інших націоналізованих Україною активів - росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько.

Поки що не націоналізували

За даними ДБР, арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів: