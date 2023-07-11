Заводы, Ocean Plaza и банк: в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов

По данным ГБР, среди владельцев этих коммерческих структур близкие к Владимиру Путину братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

В собственность государства национализированы следующие активы:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);

ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью свыше 350 млн долларов (Ротенберги).

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Также национализированы разные доли и имущество россиян в других отраслях. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией Ethoder Investments Limited и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Владельцы других национализированных Украиной активов - россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Пока не национализировали

По данным ДБР, арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов: