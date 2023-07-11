RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Заводы, Ocean Plaza и банк: в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов

Фото: у Ротенбергов конфисковали Ocean Plaza (oceanplaza.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Высший антикоррупционный суд с начала войны принял решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ДБР).

По данным ГБР, среди владельцев этих коммерческих структур близкие к Владимиру Путину братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

В собственность государства национализированы следующие активы:

  • ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);
  • ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью свыше 350 млн долларов (Ротенберги).
  • 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Также национализированы разные доли и имущество россиян в других отраслях. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией Ethoder Investments Limited и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".

Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Владельцы других национализированных Украиной активов - россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Пока не национализировали

По данным ДБР, арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:

  • "Ровнооблэнерго" (93,2%),
  • "Херсоноблэнерго" (99,9%),
  • "Черновцыоблэнерго" (96,8%),
  • "Житопроизводительэнерго" (95,5%),
  • "Кировоградоблэнерго" (72,9%),
  • 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).

Напомним, о национализации ООО "Николаевский глиноземный завод" сообщалось еще в феврале. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд гривен

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБРСуд