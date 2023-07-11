Заводы, Ocean Plaza и банк: в Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов
Высший антикоррупционный суд с начала войны принял решения о применении санкций к ряду коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ДБР).
По данным ГБР, среди владельцев этих коммерческих структур близкие к Владимиру Путину братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.
В собственность государства национализированы следующие активы:
- ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд грн);
- ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью свыше 350 млн долларов (Ротенберги).
- 88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).
Также национализированы разные доли и имущество россиян в других отраслях. В частности, это 100% ООО "Авангард-Виларти", которое кроме "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" владеет еще компанией Ethoder Investments Limited и 66,65% "Инвестиционного союза "Лыбидь".
Структуры, подконтрольные Олегу Дерипаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. В доход государства возвращены земельные участки и недвижимое имущество в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.
Владельцы других национализированных Украиной активов - россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
Пока не национализировали
По данным ДБР, арестован судом и рассматривается ВАКС вопрос национализации следующих активов:
- "Ровнооблэнерго" (93,2%),
- "Херсоноблэнерго" (99,9%),
- "Черновцыоблэнерго" (96,8%),
- "Житопроизводительэнерго" (95,5%),
- "Кировоградоблэнерго" (72,9%),
- 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн (Гинер).
Напомним, о национализации ООО "Николаевский глиноземный завод" сообщалось еще в феврале. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд гривен
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