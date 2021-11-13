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На заводе "Укртатнафты" из-за аварии загорелись нефтепродукты

Автор: Артем Горовенко

На нефтеперерабатывающем заводе "Укртатнафты" в Кременчуге произошла авария. Из-за разгерметизации печи произошла утечка нефтепродуктов, а в самой печи возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 11:25 на Кременчугском НПЗ результате разгерметизации задвижки печи подогрева нефтепродуктов произошла их утечка на площади около двух квадратных метров без дальнейшего горения. Но внутри печи подогрева произошло возгорание нефтепродуктов.

"Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС привлечены 32 человека и 7 единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о пожаре на металлургическом заводе в Днепре. Там загорелись электрические кабели, тушение которых заняло более часа.

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КременчугУкртатнафтаПожарАвария