На заводі "Укртатнафти" через аварію загорілися нафтопродукти

На нафтопереробному заводі "Укртатнафти" в Кременчуці сталася аварія. Через розгерметизацію печі стався витік нафтопродуктів, а в самій печі виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що об 11:25 на Кременчуцькому НПЗ внаслідок розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів без подальшого горіння. Але всередині печі підігріву сталося загоряння нафтопродуктів.

"Жертв і постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі. Для охолодження печі від ДСНС залучено 32 людини та 7 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.