RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На заводі "Укртатнафти" через аварію загорілися нафтопродукти

Автор: Артем Горовенко

На нафтопереробному заводі "Укртатнафти" в Кременчуці сталася аварія. Через розгерметизацію печі стався витік нафтопродуктів, а в самій печі виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що об 11:25 на Кременчуцькому НПЗ внаслідок розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів без подальшого горіння. Але всередині печі підігріву сталося загоряння нафтопродуктів.

"Жертв і постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі. Для охолодження печі від ДСНС залучено 32 людини та 7 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на металургійному заводі в Дніпрі. Там загорілися електричні кабелі, гасіння яких зайняло більше години.

Читайте РБК-Україна в Google News
КременчукУкртатнафтаПожежаАвария