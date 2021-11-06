В Днепре на металлургическом заводе произошел пожар

В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около полутора часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области .

По данным ГСЧС возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали предприятия произошло в 10:40. На место пожара выдвинулись несколько дежурных расчетов.

Прибыв на место спасатели обнаружили возгорание электрических кабелей в металлическом коробе. Огонь охватил около 30 метров силовых проводов.

Тушение пожара заняло около полутора часов. Причины возгорания устанавливает полиция.

В результате пожара никто не пострадал. Производство в цеху приостановлено.

Фото: В Днепре произошел пожар на металлургическом заводе (dp.dsns.gov.ua)