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В Днепре на металлургическом заводе произошел пожар

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Днепр, Суббота 06 ноября 2021 20:25
В Днепре на металлургическом заводе произошел пожар Фото: В Днепре произошел пожар на металлургическом заводе (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около полутора часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.

По данным ГСЧС возгорание силовых кабелей в кислородно-конвекторном цехе по изготовлению стали предприятия произошло в 10:40. На место пожара выдвинулись несколько дежурных расчетов.

Прибыв на место спасатели обнаружили возгорание электрических кабелей в металлическом коробе. Огонь охватил около 30 метров силовых проводов.

Тушение пожара заняло около полутора часов. Причины возгорания устанавливает полиция.

В результате пожара никто не пострадал. Производство в цеху приостановлено.

Фото: В Днепре произошел пожар на металлургическом заводе (dp.dsns.gov.ua)

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