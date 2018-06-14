Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На заводе Малышева установили стенд для испытания коробок передач танковых двигателей

НовостиПромышленность    14.06.2018 - 09:44
Фото: ГП "Завод им. В.А. Малышева" (gurkhan.blogspot.com)
Фото: ГП "Завод им. В.А. Малышева" (gurkhan.blogspot.com)

Стенд дает возможность в реальном времени измерять необходимые параметры

На ГП "Завод им. В.А. Малышева", который входит в состав Государственного концерна "Укроборонпром", установлен новый испытательный стенд. Оборудование будут использовать для испытания коробок передач танковых двигателей, говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Как сообщается, наличие такого стенда ускорит испытания техники, сделает их более точными и автоматизированными.

По словам заместителя главного инженера предприятия по модернизации Дмитрия Долотина, до сих пор мы имели устаревшие стенды на аналоговой базе.

"Было принято решение приобрести перспективный стенд, который будет способен выполнять необходимые операции, соответствующие европейским стандартам качества", - отметил он.

Отмечается, что стенд является полностью автоматизированным, на нем установлено самое современное оборудование.

"Он уникален тем, что дает возможность в реальном времени измерять необходимые параметры. С помощью программного оборудования все результаты будут записаны, а компьютер проанализирует и будет считать. Следовательно специалисты получат полностью готовый протокол испытаний",- сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Пока стенд проходит тестовые испытания, после чего на заводе начнут его эксплуатацию.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" представляет передовые разработки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 26-й международной выставке Eurosatory-2018.

"Укроборонпром" передал Воздушным силам разведывательный самолет Су-24 "Укроборонпром" усиливает сотрудничество с НАТО
Теги публикации: Укроборонпром, танки, Завод им. Малышева  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь