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На заводі Малишева встановили стенд для випробування коробок передач танкових двигунів

НовиниПромисловість    14.06.2018 - 09:44
Фото: ДП "Завод ім. В.О. Малишева" (gurkhan.blogspot.com)
Фото: ДП "Завод ім. В.О. Малишева" (gurkhan.blogspot.com)

Стенд дає можливість у реальному часі вимірювати необхідні параметри

На ДП "Завод ім. В.О. Малишева", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", встановлено новий випробувальний стенд. Обладнання будуть використовувати для випробування коробок передач танкових двигунів, йдеться у повідомленні прес-служби концерну.

Як повідомляється, наявність такого стенду пришвидшить випробування техніки, зробить їх більш точними та автоматизованими.

За словами заступника головного інженера підприємства з модернізації Дмитра Долотіна, досі ми мали застарілі стенди на аналоговій базі.

"Було ухвалено рішення придбати перспективний стенд, здатний виконувати необхідні операції, що відповідає європейським стандартам якості", - зазначив він.

Зазначається, що стенд є повністю автоматизованим, на ньому встановлено найсучасніше обладнання.

"Він унікальний тим, що дає можливість у реальному часі вимірювати необхідні параметри. За допомогою програмного обладнання всі результати будуть записані, а комп’ютер їх аналізуватиме і вираховуватиме. Відтак спеціалісти отримають повністю готовий протокол випробувань",- повідомили в прес-службі "Укроборонпрому".

Наразі стенд проходить тестові випробування, після чого на заводі розпочнуть його експлуатацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" представляє передові розробки оборонно-промислового комплексу України (ОПК) на 26-ій міжнародній виставці Eurosatory-2018.

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Теги публікації: Укроборонпром, танки, Завод им. Малышева  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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