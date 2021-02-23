На заводе в Калуше произошел выброс химикатов, есть травмированный

В Калуше (Ивано-Франковская область) на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества. В результате есть пострадавший.
Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.
На заводе произошел выброс газов без горения на сушильной башни с производства винилхлорида. Угрозы для населения нет.
Однако, в управлении гражданской защиты ОГА сообщили, что в результате возгорания есть травмированный, который обратился в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Состояние легкое.
Спасательные подразделения к ликвидации последствий выброса не привлекались. Сейчас ситуация уже под контролем.
Напомним, на севере аннексированного Крыма произошел выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан". Местные жители жаловались на неприятный запах в воздухе.
До этого большие выбросы на "Крымском титане" был в начале сентябре 2018 года; тогда в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли школы и больницы.