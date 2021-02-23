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На заводе в Калуше произошел выброс химикатов, есть травмированный

Автор: Анастасия Рокитна

В Калуше (Ивано-Франковская область) на заводе "Карпатнефтехим" произошел выброс газообразного вещества. В результате есть пострадавший.

Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.

На заводе произошел выброс газов без горения на сушильной башни с производства винилхлорида. Угрозы для населения нет.

Однако, в управлении гражданской защиты ОГА сообщили, что в результате возгорания есть травмированный, который обратился в лечебное учреждение с термическими ожогами пальцев верхних и нижних конечностей. Состояние легкое.

Спасательные подразделения к ликвидации последствий выброса не привлекались. Сейчас ситуация уже под контролем.

Напомним, на севере аннексированного Крыма произошел выброс сернистого газа на предприятии "Крымский титан". Местные жители жаловались на неприятный запах в воздухе.

До этого большие выбросы на "Крымском титане" был в начале сентябре 2018 года; тогда в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли школы и больницы.

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Новости Украины химикатызавод
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