На заводі у Калуші стався викид хімікатів, є травмований

У Калуші (Івано-Франківська область) на заводі "Карпатнафтохім" стався викид газоподібної речовини. В результаті є постраждалий.

Про це повідомляє місцеве видання galka.if.ua .

На заводі стався викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду. Загрози для населення немає.

Втім, в управлінні цивільного захисту ОДА повідомили, що в результаті спалаху є травмована одна особа, яка звернулася до лікувального закладу з термічними опіками пальців верхніх та нижніх кінцівок. Стан легкий.

Рятувальні підрозділи до ліквідації наслідків викиду не залучалися. Наразі ситуація вже під контролем.