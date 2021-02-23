На заводі у Калуші стався викид хімікатів, є травмований

У Калуші (Івано-Франківська область) на заводі "Карпатнафтохім" стався викид газоподібної речовини. В результаті є постраждалий.
На заводі стався викид газів без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду. Загрози для населення немає.
Втім, в управлінні цивільного захисту ОДА повідомили, що в результаті спалаху є травмована одна особа, яка звернулася до лікувального закладу з термічними опіками пальців верхніх та нижніх кінцівок. Стан легкий.
Рятувальні підрозділи до ліквідації наслідків викиду не залучалися. Наразі ситуація вже під контролем.
Нагадаємо, на півночі анексованого Криму стався викид сірчистого газу на підприємстві "Кримський титан". Місцеві жителі скаржилися на неприємний запах у повітрі.
До цього великий викид на "Кримському титані" був на початку вересні 2018 року; тоді в Армянську ввели режим надзвичайної ситуації, закрили школи та лікарні.