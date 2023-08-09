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Завод у Сергієвому Посаді брав участь в розробці новітнього бомбардувальника, - ЗМІ

Фото: завод у Сергієвому Посаді брав участь в розробці новітнього бомбардувальника (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Підірваний у Підмосков'ї завод міг брати участь в розробці новітнього "стелс"-бомбардувальника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Як пише видання, з 2019 року завод брав участь в розробці російського стратегічного бомбардувальника "Посланник". 

Розробка бомбардувальника-ракетоносця триває ще з 2009 року, а його виробником виступає конструкторське бюро "Туполєв". Літак спроєктований за схемою "літаюче крило", конструкції й матеріали якого знижують помітність. 

В Міністерстві оборони Росії раніше заявляли, що "Посланник" надійде на озброєння до 2027 року та стане заміною для лінійки військових літаків дальньої авіації: 

  • Ту-22;
  • Ту-95;
  • Ту-160.

Вищезгадані літаки країна-терорист активно використовує для завдання ударів по території України.

Вибух на заводі у Сергієвому Посаді

Сьогодні у Московській області на Загірському оптико-механічному заводі стався вибух. Через деякий час в мережі почали повідомляти про десятки постраждалих людей. На заводі виготовляли наглядові прилади для силових структур і промисловості.

Як стверджують росіяни, причиною інциденту став людський чинник, а вибух стався на території заводу, де "де знаходився склад з піротехнікою".

Більш детально про вибух можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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