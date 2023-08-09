Завод в Сергиевом Посаде принимал участие в разработке новейшего бомбардировщика, - СМИ

Как пишет издание, с 2019 года завод участвовал в разработке российского стратегического бомбардировщика "Посланник".

Разработка бомбардировщика-ракетоносца продолжается еще с 2009 года, а его производителем выступает конструкторское бюро "Туполев". Самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", конструкции и материалы которого снижают заметность.

В Министерстве обороны России ранее заявляли, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года и станет заменой для линейки военных самолетов дальней авиации:

Ту-22;

Ту-95;

Ту-160.

Вышеупомянутые самолеты страна-террорист активно использует для нанесения ударов по территории Украины.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Сегодня в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Спустя некоторое время в сети начали сообщать о десятках пострадавших людей. На заводе производили надзорные приборы для силовых структур и промышленности.

Как утверждают россияне, причиной инцидента стал человеческий фактор, а взрыв произошел на территории завода, где "где находился склад с пиротехникой".

Более подробно о взрыве можете узнать в материале РБК-Украина.