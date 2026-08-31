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Завод "Планета Пластик" в Ирпене остановился из-за ситуации с безопасностью

20:42 31.08.2026 Пн
2 мин
В начале полномасштабной войны компания уже была полностью уничтожена оккупантами
aimg Валерий Ульяненко
Завод "Планета Пластик" в Ирпене остановился из-за ситуации с безопасностью Фото: "Планета Пластик" в Ирпене остановил работу (facebook.com/PlanetaPlastc)
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Завод "Планета Пластик" в Ирпене Киевской области остановил производственную деятельность на неопределенный срок. Решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Facebook.

Производство остановили на фоне усиления воздушных атак на Киевскую область в последние дни. Отмечается, что ограничения будут продолжаться до стабилизации обстановки.

Точных сроков возобновления работы пока не называют. Также в компании пока не разглашают детали о финансовых потерях и влиянии этого решения на работников.

Что известно о компании

"Планета Пластик" - один из ведущих производителей полимерной продукции в Украине. Предприятие производит:

  • пленки для сельского хозяйства;
  • рукава для хранения зерна;
  • полиэтиленовые трубы.

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году предприятие в Ирпене было полностью уничтожено. Затем компания отстроила новое производство, открытие которого состоялось в сентябре 2025 года.

Обновленный завод рассчитан на выпуск более 17 000 км труб в год для обеспечения водоснабжения, газификации и экспорта.

Согласно данным аналитической системы YouControl, в 2025 году доход ООО "Планета Пластик", владельцем которой является Николай Ващенко, составил 534,2 млн грн, а год предприятие завершило с убытком в 22,3 млн грн.

Напомним, в ночь на 31 августа россияне снова ударили по складу сети VARUS в Киевской области. Атака нанесла существенный ущерб - значительная часть товаров на складе повреждена или полностью уничтожена.

Кроме того, сегодня российские оккупанты уничтожили еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области.

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