Завод "напівфабрикатів"? Що у Повітряних силах думають про запаси іранських дронів у Росії

Так, Ігнат прокоментував повідомлення британської розвідки про те, що запаси іранських дронів-камікадзе в Росії, скоріш за все, вичерпалися.

"Ми про це самі говорили не одноразово. Тому що, дійсно, спочатку було поодиноке застосування, ворог "намацував" систему, дивився як ми на це реагуємо. Вони почали використовувати й нічний час, передусім для завдання ударів у 20-30 дронів в один час, ну і так їхня кількість використаних вже перевалила далеко за 400. Збито було приблизно 330-340 цілей, що дозволяє говорити про знищення значно більше ніж половини цих дронів", - сказав він.

За словами речника Повітряних сил, українська розвідка знала про те, що Росія замовила собі 1750 дронів.

"Але замовити це одне, отримати зовсім інше. Отримали вони їх менше, ймовірно, очікують ще того, що Іран їм пообіцяв", - пояснив Ігнат.

Він додав, що українська сторона продовжує слідкувати за ситацією з іранськими дронами в РФ.

"Яким чином Іран буде, чи не буде передавати їм ці дрони. До того ж маємо інформацію щодо будівництва Росією потужностей для виготовлення цих БПЛА. Тут ще треба розуміти, швидко нового не побудуєш. Такі потужності займають певний час, але можна думати про те, що це може бути так званий завод для збирання "напівфабрикатів", - резюмував спікер.