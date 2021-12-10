Завод Коломойского получил скидку 4,5 млрд гривен на электричество для майнинга криптовалют

"Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который "Энергоатом" выставил большой объем электроэнергии. Большую его часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха Коломойского - "Юнайтед Энерджи". Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 грн", - говорится в расследовании.

Только на этом аукционе убыток государства составил 3 млрд грн. В общем электроэнергия с АЭС по заниженным ценам для Коломойского только за последнее время привела к убыткам государству в размере 4,35 млрд грн.

"По данным собеседников "Схема", представителей неформальной бизнес-группы "Приват" также неоднократно видели в "Энергоатоме" накануне аукционов по продаже электроэнергии структурам с орбиты Коломойского. Речь идет о Михаиле Кипермане и Евгение Геллере. То есть государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, относящийся к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну", - говорится в расследовании.