UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Завод Коломойского получил скидку 4,5 млрд гривен на электричество для майнинга криптовалют

Автор: Наталия Гурковская

Завод Игоря Коломойского благодаря возможному сговору с властями получал с государственных АЭС электроэнергию по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Схемы".

"Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который "Энергоатом" выставил большой объем электроэнергии. Большую его часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха Коломойского - "Юнайтед Энерджи". Вместо первоначальной стоимости в 1,4 грн, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 грн", - говорится в расследовании.

Только на этом аукционе убыток государства составил 3 млрд грн. В общем электроэнергия с АЭС по заниженным ценам для Коломойского только за последнее время привела к убыткам государству в размере 4,35 млрд грн.

"По данным собеседников "Схема", представителей неформальной бизнес-группы "Приват" также неоднократно видели в "Энергоатоме" накануне аукционов по продаже электроэнергии структурам с орбиты Коломойского. Речь идет о Михаиле Кипермане и Евгение Геллере. То есть государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, относящийся к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну", - говорится в расследовании.

Как сообщалось, ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1". В связи с этим каналу переоформят лицензии.

Также стало известно, что Коломойский получил контроль над цифровой лицензией на информационное вещание, ранее принадлежавшей телеканалу М2.

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Коломойский