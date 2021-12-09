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Коломойский приобрел еще один телеканал

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 11:35
Коломойский приобрел еще один телеканал Фото: бизнесмен Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Олигарх Игорь Коломойский получил контроль над цифровой лицензией на информационное вещание, ранее принадлежавшей телеканалу М2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Детектор Медиа".

"В результате переоформления лицензии изменился логотип компании с "Аргумент ТВ" на "УНИАН ТВ". Ранее эта цифровая лицензия принадлежала ООО "Телеодин" - юридическому лицу телеканалов М1 и М2, которая входит в медиагруппу StаrLightMedia. В 2021 году компанию "Дидживан" и перевела на нее цифровую лицензию", - сообщает издание.

Право собственности на ООО "Дидживан" 1 декабря переоформлено на ООО "Солюшинс". До 2019 года ООО "Солюшинс" принадлежало генеральному директору "1+1" Александру Ткаченко. После этого компанию переоформили на совладельца "Студии Квартал 95" Тимура Миндича. 1 декабря компания была переоформлена с Миндича на Светлану Мищенко.

Соответственно, цифровая лицензия М2 перешла в канал группы "1+1", утверждает "Детектор Медиа".

Як повідомлялося, раніше український бізнесмен Ігор Коломойський вийшов із наглядової ради телеканалу "1+1". У зв'язку із цим каналу переоформлять ліцензії.

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Игорь Коломойский
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