Завод Коломойського отримав знижку 4,5 млрд гривень на електрику для майнінгу криптовалют

"Перед тим, як на завод почали завозити обладнання, у грудні 2020 року відбувся аукціон, на який "Енергоатом" виставив великий обсяг електроенергії. Більшу його частину зі знижкою придбав трейдер з орбіти олігарха Коломойського - "Юнайтед Енерджі". Замість первісної вартості 1,4 грн, одна кВт-година обійшлася приватній компанії в 1,15 грн", - йдеться у розслідуванні.

Тільки на цьому аукціоні збитки держави склали 3 млрд грн. Загалом електроенергія з АЕС за заниженими цінами для Коломойського лише останнім часом спричинила збитки державі у розмірі 4,35 млрд грн.

"За даними співрозмовників "Схема", представників неформальної бізнес-групи "Приват" також неодноразово бачили в "Енергоатомі" напередодні аукціонів з продажу електроенергії структурам з орбіти Коломойського. Йдеться про Михайла Кіпермана та Євгена Геллера. Тобто державна компанія продає дешеву електроенергію приватному трейдеру з орбіти олігарха. Трейдер постачає цю енергію на завод олігарха. І завод значить за рахунок майнінгу криптовалюти має можливість отримати прибуток. Але завод, який належить до сфери впливу Коломойського, не платитиме з цього податків у скарбницю", - йдеться у розслідуванні.