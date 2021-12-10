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Завод Коломойського отримав знижку 4,5 млрд гривень на електрику для майнінгу криптовалют

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Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 10:28
Завод Коломойського отримав знижку 4,5 млрд гривень на електрику для майнінгу криптовалют Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (dynamo.kiev.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Завод Ігоря Коломойського завдяки можливій змові з владою отримував із державних АЕС електроенергію за заниженою ціною для виробництва криптовалюти Bitcoin на Запорізькому феросплавному заводі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми".

"Перед тим, як на завод почали завозити обладнання, у грудні 2020 року відбувся аукціон, на який "Енергоатом" виставив великий обсяг електроенергії. Більшу його частину зі знижкою придбав трейдер з орбіти олігарха Коломойського - "Юнайтед Енерджі". Замість первісної вартості 1,4 грн, одна кВт-година обійшлася приватній компанії в 1,15 грн", - йдеться у розслідуванні.

Тільки на цьому аукціоні збитки держави склали 3 млрд грн. Загалом електроенергія з АЕС за заниженими цінами для Коломойського лише останнім часом спричинила збитки державі у розмірі 4,35 млрд грн.

"За даними співрозмовників "Схема", представників неформальної бізнес-групи "Приват" також неодноразово бачили в "Енергоатомі" напередодні аукціонів з продажу електроенергії структурам з орбіти Коломойського. Йдеться про Михайла Кіпермана та Євгена Геллера. Тобто державна компанія продає дешеву електроенергію приватному трейдеру з орбіти олігарха. Трейдер постачає цю енергію на завод олігарха. І завод значить за рахунок майнінгу криптовалюти має можливість отримати прибуток. Але завод, який належить до сфери впливу Коломойського, не платитиме з цього податків у скарбницю", - йдеться у розслідуванні.

Як повідомлялося, раніше український бізнесмен Ігор Коломойський вийшов із наглядової ради телеканалу "1+1". У зв'язку із цим каналу переоформлять ліцензії.

Також стало відомо, що Коломойський отримав контроль над цифровою ліцензією на інформаційне мовлення, яка раніше належала телеканалу М2.

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Ігор Коломойский
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