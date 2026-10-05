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Завод фармкомпанії КУСУМ у Сумах зруйновано обстрілом, загинув інженер

17:40 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: завод КУСУМ в Сумах после российского обстрела (instagram.com/kusum.ukraine)

Російський обстріл Сум 4 жовтня знищив виробничий майданчик заводу фармацевтичної компанії Kusum Ukraine. Загинув співробітник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби компанії в Instagram.

Зруйновано завод КУСУМ у Сумах

У компанії зазначили, що унаслідок атаки загинув співробітник - Євген Володимирович Мірошниченко. Він працював в інженерному відділі заводу з 2009 року.

"Зруйновано підприємство, яке виробляло життєво необхідні для українців ліки. Одне з наших ключових завдань зараз - зробити все можливе, щоб українські пацієнти й надалі мали безперебійний доступ до необхідних ліків", - зазначили у КУСУМ..

У пресслужбі зазначили, що, окрім виробництва в Україні, компанія має виробничі потужності в Індії - в Індорі та Бхіваді.

"Це дозволить нам, за відсутності штучних регуляторних перешкод, перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну", - пообіцяли у КУСУМ.

Наразі компанія оцінює масштаби руйнувань. Раніше обстрілами був знищений склад Kusum Ukraine, проте підприємство продовжило роботу.

"Завод у Сумах зруйновано. Але КУСУМ продовжує працювати заради людей, які щодня потребують наших ліків", - запевнили у компанії.

Раніше РБК-Україна писало, що російські обстріли знищили у Києві датацентр "Парковий". Він повністю припинив роботу.

Крім того, окупанти 25 вересня атакували склад з товарами мережі ресторанів японської кухні "Сушия" у Києві. Пожежа після удару знищила будівлю і всі торгові запаси.

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