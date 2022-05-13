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Завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей Skoda в Украине

Завод "Еврокар" (Фото: пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Компания "Еврокар", официальный дистрибьютор автомобилей Skoda в Украине, возобновляет прием заказов и производство новых автомобилей на заводе в Соломоново Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании "Еврокар".

В пресс-службе компании отмечают, что первые товарные машины после вынужденной остановки завод произведет в июне 2022 года. Официальный срок поставки составит до 280 дней, однако фактически он будет зависеть от количества заказов в очереди и может быть меньше. На сегодняшний день на заводе в Закарпатской области производят кроссоверы Skoda Kodiaq и Skoda Karoq.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам. Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, в части своих промышленных корпусов приняло переселенцев.

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SkodaЗакарпатская область