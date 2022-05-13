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Завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів Skoda в Україні

Завод "Єврокар" (Фото: прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Компанія "Єврокар", офіційний дистриб'ютор автомобілів Skoda в Україні, відновлює прийом замовлень і виробництво нових автомобілів на заводі в Соломоновому Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії "Єврокар".

У прес-службі компанії відзначають, що перші товарні машини після вимушеної зупинки завод зробить в червні 2022 року. Офіційний термін постачання складе до 280 днів, проте фактично він буде залежати від кількості замовлень в черзі й може бути менше. На сьогодні на заводі в Закарпатській області виробляють кросовери Skoda Kodiaq і Skoda Karoq.

Раніше повідомлялося, що найбільший український автозавод перетворили на центр надання допомоги біженцям. Підприємство "Єврокар", яке випускає автомобілі Skoda, в частині своїх промислових корпусів прийняло переселенців.

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SkodaЗакарпатська область