ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 17:21
Крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам Завод "Еврокар" (Фото: zakarpatauto.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, принимает в своих корпусах переселенцев. Завод превратили в центр для оказания помощи беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя директора исполнительной дирекции Федерации автопрома Украины Анны Суворкиной.

"Многие украинцы сегодня эвакуировали свои семьи в западные области страны. В частности – в Закарпатскую область. По предварительным подсчетам, количество беженцев уже достигло 50 тысяч человек и постоянно увеличивается. Поэтому "Еврокар" не может стоять в стороне. Мы делаем все возможное, чтобы помочь Закарпатью и нашей стране преодолеть кризис и оказать поддержку беженцам из других регионов", — заявила Анна Суворкина.

На предприятии вместе с местными властями создается перечень первоочередных потребностей беженцев. Речь идет о финансовой помощи, предметах первой необходимости, средствах гигиены и лекарствах.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси