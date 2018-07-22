Завод "Энергия" приостановил прием мусора

Запасов твердых бытовых отходов достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля

Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил сегодня, 22 июля, прием мусора. Соответствующее решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго", говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Киевэнерго".

Так, согласно информации ведомства, запасов твердых бытовых отходов (около 10 т) достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля.

"А с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Отметим, соглашение между столичными властями и компанией "Киевэнерго" на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЕЦ 5 и ТЭЦ 6, мусоросжигательный завод "Энергия") было подписано в 2001 году. По условиям соглашения в управление "Киевэнерго" перешел и мусоросжигательный завод "Энергия".

Ранее сообщалось, что в городе Жашков (Черкасская область) полицейские обнаружили две фуры, которые пытались выгрузить в одном из сел мусор, привезенный из другой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2017 года Кабинет министров Украины выделил Львову 50 миллионов гривен на решение проблемы с утилизацией мусора.