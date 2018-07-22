Завод "Энергия" приостановил прием мусора

Новости Промышленность 22.07.2018 - 12:21
Фото: мусоросжигательный завод "Энергия" (из открытых источников)
Фото: мусоросжигательный завод "Энергия" (из открытых источников)

Запасов твердых бытовых отходов достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля

Киевский мусоросжигательный завод "Энергия" приостановил сегодня, 22 июля, прием мусора. Соответствующее решение связано с окончанием 31 августа действия соглашения киевских властей с компанией "Киевэнерго", говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Киевэнерго".

Так, согласно информации ведомства, запасов твердых бытовых отходов (около 10 т) достаточно для обеспечения плановой работы до 31 июля.

"А с 1 августа завод переходит в управление городских властей как объект коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Отметим, соглашение между столичными властями и компанией "Киевэнерго" на управление коммунальными активами (городское тепловое хозяйство, ТЕЦ 5 и ТЭЦ 6, мусоросжигательный завод "Энергия") было подписано в 2001 году. По условиям соглашения в управление "Киевэнерго" перешел и мусоросжигательный завод "Энергия".

Ранее сообщалось, что в городе Жашков (Черкасская область) полицейские обнаружили две фуры, которые пытались выгрузить в одном из сел мусор, привезенный из другой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2017 года Кабинет министров Украины выделил Львову 50 миллионов гривен на решение проблемы с утилизацией мусора.

 

 

 

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