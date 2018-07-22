Завод "Енергія" призупинив прийом сміття

Запасів твердих побутових відходів достатньо для забезпечення планової роботи до 31 липня

Київський сміттєспалювальний завод "Енергія" призупинив сьогодні, 22 липня, прийом сміття. Відповідне рішення пов'язане із закінченням 31 серпня дії угоди київських властей з компанією "Київенерго", йдеться в повідомленні прес-служби ПАТ "Київенерго".

Так, згідно з інформацією відомства, запасів твердих побутових відходів (близько 10 т) досить для забезпечення планової роботи до 31 липня.

"А з 1 серпня завод переходить в управління міської влади як об'єкт комунальної власності", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, угода між столичною владою і компанією "Київенерго" на управління комунальними активами (міське теплове господарство, ТЕЦ 5 і ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод "Енергія") було підписано в 2001 році. За умовами угоди в управління "Київенерго" перейшов і сміттєспалювальний завод "Енергія".

Раніше повідомлялося, що в місті Жашків (Черкаська область) поліцейські виявили дві фури, що намагалися вивантажити в одному з сіл сміття, привезене з іншої області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в липні 2017 року Кабінет міністрів України виділив Львову 50 мільйонів гривень на вирішення проблеми з утилізацією сміття.