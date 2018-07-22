В Черкасской области задержали две фуры со львовским мусором

Оба грузовика с полуприцепами изъяты

В городе Жашков (Черкасская область) полицейские обнаружили две фуры, которые пытались выгрузить в одном из сел мусор, привезенный из другой области. Об этом сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

"В Жашковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории города Жашков неизвестные лица выгружают из грузовых автомобилей мусор. На вызов была направлена следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

На месте полиция обнаружила два грузовых автомобиля марки Renault Magnum с полуприцепами, водитель одного из которых уже выгрузил бытовые отходы на земельный участок, а полуприцеп другого автомобиля еще был загружен бытовым мусором.

Полицейским один из водителей пояснил, что мусор он привез из другой области, предоставив товарно-транспортные накладные.

Оба автомобиля с полуприцепами были изъяты.

В полиции не уточнили, откуда именно привезли мусор, в то же время местное издание "ІнфоМІСТ" со ссылкой на собственные источники сообщило, что мусор был привезен из Львова.

Фото: фуры с мусором в Черкасской области

Жашковское отделение полиции открыло по факту уголовное производство по статье 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей штраф до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в июле 2017 года Кабинет министров Украины выделил Львову 50 миллионов гривен на решение проблемы с утилизацией мусора.