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Завод "Электронмаш" продали на повторных торгах. Вдвое дешевле, чем в первый раз

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Киев, Четверг 27 января 2022 18:15
Завод "Электронмаш" продали на повторных торгах. Вдвое дешевле, чем в первый раз Фото: завод "Электронмаш" (spfu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Киевский завод "Электронмаш" продали на повторном аукционе за 430 млн гривен. Это более чем вдвое дешевле по сравнению с результатами осенних торгов, которые были аннулированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ProZorro.

Согласно результатам торгов, единый имущественный комплекс "Электронмаша" за 430 млн гривен выкупит ООО "Украинский имидж". При этом стартовая цена составляла 65,6 млн гривен.

Отметим, ближайший конкурент ООО "Дипробудмашина" остановился на отметке 300 млн гривен. Всего на торгах было пять участников.

Что известно о победителе торгов

По данным Единого государственного реестра, ООО "Украинский имидж" зарегистрировано в Киеве, уставной капитал - 50 000 гривен. Компания занимается деятельностью в области права, работой библиотек, музеев и розничной торговлей.

Напомним, в ноябре киевский завод "Электронмаш" продали за 970 млн гривен, но победитель торгов вовремя не подписал договор купли-продажи.

Накануне Кабинет министров Украины ускорил подготовку объектов государственной собственности к приватизации.

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Электронмаш Приватизация госпредприятий
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