Завод "Електронмаш" продали на повторних торгах. Вдвічі дешевше, ніж в перший раз
Київський завод "Електронмаш" продали на повторному аукціоні за 430 млн гривень. Це більш ніж удвічі дешевше в порівнянні з результатами осінніх торгів, які було анульовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ProZorro.
Згідно з результатами торгів, єдиний майновий комплекс "Електронмашу" за 430 млн гривень викупить ТОВ "Український імідж". При цьому стартова ціна становила 65,6 млн гривень.
Зазначимо, найближчий конкурент ТОВ "Діпробудмашина" зупинився на позначці 300 млн гривень. Загалом на торгах було п'ять учасників.
Що відомо про переможця торгів
За даними Єдиного державного реєстру, ТОВ "Український імідж" зареєстровано в Києві, статутний капітал - 50 000 гривень. Компанія займається діяльністю в галузі права, роботою бібліотек, музеїв та роздрібною торгівлею.
Нагадаємо, в листопаді київський завод "Електронмаш" продали за 970 млн гривень, але переможець торгів вчасно не підписав договір купівлі-продажу.
Напередодні Кабінет міністрів України прискорив підготовку об'єктів державної власності до приватизації.