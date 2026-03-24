Завод Дерипаски в Ірландії постачає сировину для оборонки РФ, - The Guardian

Що за завод і кому належить

Aughinish Alumina розташований на заході Ірландії. Підприємство входить до структури "Русала" з 2006 року і є найбільшим виробником глинозему в Європі - забезпечує близько 30% потреб ЄС у цій сировині.

Близько чверті акцій "Русала" опосередковано належать Олегу Дерипасці - російському мільярдеру, який перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та США.

Сам "Русал" під санкції не потрапив. Дані містяться у витоку документів, які отримали міжнародні медіагрупи.

Як зросли поставки після вторгнення

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну поставки глинозему з Aughinish на російські плавильні заводи різко збільшилися.

За даними Обсерваторії економічної складності:

У 2023 році Ірландія експортувала до Росії глинозем на 243 мільйони доларів;

У 2024 році ця цифра зросла на 55% - до 376 мільйонів доларів.

Лише у 2024 році з Ірландії до Красноярська було відправлено майже 500 тисяч тонн глинозему на суму близько 200 мільйонів доларів. Це приблизно дві третини всього оксиду алюмінію, який імпортував Красноярський завод "Русала" того року.

Де закінчується ланцюг поставок

Глинозем переробляється в алюміній на заводі в Красноярську. Потім алюміній продається через торгову фірму "Русала" посередницькій компанії - "Алюміній Сейлз Компані" (АСК). За витоком документів, у 2024 році АСК заплатила "Русалу" близько 300 мільйонів доларів.

Серед клієнтів АСК - десятки збройових підприємств під санкціями. Зокрема, найбільшим покупцем у 2024 році виявився завод імені Свердлова в місті Дзержинськ - він виробляє корпуси ракет та вибухівку.

За даними ЄС та української розвідки, це єдиний значний виробник вибухових речовин гексоген і октоген у Росії. У жовтні 2024 року українські військові завдали по ньому удару.

Загалом компанії, пов'язані з оборонними контрактами, сплатили за алюміній 337 мільйонів доларів із лютого 2022 по квітень 2025 року.

Чи порушує це санкції

Формально - ні. Глинозем не входить до санкційних товарів ЄС, тому його продаж до Росії не заборонений.

"Ланцюги постачання оборонної продукції за своєю суттю є багаторівневими та транскордонними", - зазначив професор Арістідес Матопулос з Кренфілдського університету.

Він додає, що кожен вузол у ланцюжку може здаватися повністю відповідним вимогам. Водночас це дозволяє стратегічним матеріалам досягати кінцевих користувачів, на яких поширюються санкції.

Що кажуть у компанії та в уряді

"Ми працюємо у суворій відповідності до всіх чинних законів ЄС, включаючи санкції, заходи експортного контролю та торговельні правила", - заявив представник Aughinish.

У компанії зазначили також що глинозем та алюміній є базовими товарами, що задовольняють широкі суспільні потреби. Вони є життєво важливими для цивільної промисловості.

Представник ірландського уряду зазначив, що завод не підпадає під санкції ЄС і не пропонувався для внесення до санкційних списків. Водночас він підтвердив, що Ірландія "залишається недвозначною у своїй незмінній підтримці України".