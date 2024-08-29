Завод боєприпасів у США збільшив виробництво артснарядів для України на 50%

За словами представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена, наразі на підприємстві зосереджені на виробництві снарядів калібру 155 мм.

"Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон", - додав він.

Цей армійський боєприпасний завод відправляє заготовки (готові корпуси) до Айови, де їх наповнюють вибуховою речовиною та оснащують запалами.

Зазначається, що завод у Скрентоні разом із двома іншими у сусідньому Вілкс-Барре нещодавно збільшив виробництво з 24 000 снарядів на місяць до 36 000.

Крім того, представник заводу розповів AP, що розробляються три нові виробничі лінії, які дозволять фабриці в Скрентоні виробляти ще більше критичних боєприпасів.

Зауважимо, що даним заводом з 2006 року керує General Dynamics за контрактом з урядом США, якому належить підприємство.

Американські снаряди для України

За даними американського уряду, Штати вже відправили в Україну понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм з моменту широкомасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Раніше у серпні Білий дім оголосив про ще один оборонний пакет для України на суму 125 мільйонів доларів. Він включає, зокрема, снаряди калібру 155 мм.

Нагадаємо також, перед тим пакет військової допомоги від США Україна отримувала 9 серпня.