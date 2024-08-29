Завод боеприпасов в США увеличил производство артснарядов для Украины на 50%

По словам представителя командующего Сухопутными войсками США на заводе в Скрентоне (город в Пенсильвании) Ричарда Хансена, на предприятии сосредоточены на производстве снарядов калибра 155 мм.

"Мы очень упорно работаем, чтобы обеспечить достижение цели, которую поставил Пентагон", - добавил он.

Этот армейский завод боеприпасов отправляет заготовки (готовые корпуса) в Айову, где их наполняют взрывчатым веществом и оснащают запалами.

Отмечается, что завод в Скрентоне вместе с двумя другими в соседнем Уилкс-Барре недавно увеличил производство с 24 000 снарядов в месяц до 36 000.

Кроме того, представитель завода рассказал AP, что разрабатываются три новых производственных линии, которые позволят фабрике в Скрентоне производить еще больше критических боеприпасов.

Заметим, что данным заводом с 2006 года руководит General Dynamics по контракту с правительством США, которому принадлежит предприятие.

Американские снаряды для Украины

По данным американского правительства, Штаты уже отправили в Украину более 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм с момента широкомасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Ранее в августе Белый дом объявил об еще одном оборонном пакете для Украины на сумму 125 миллионов долларов. Он включает, в частности, снаряды калибра 155 мм.

Напомним также, перед этим пакет военной помощи от США Украина получала 9 августа.