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Завитневич: скорый мир - слишком сложное решение для Путина

Новости » Политика     15.11.2019 - 11:03
Завитневич: скорый мир - слишком сложное решение для Путина
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В "Слуге народа" считают, что мир на Донбассе возможен "за один день"

Глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что скорый мир на Донбассе является слишком сложным решением для президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью BBC News Украина.

В частности, Завитневич прокомментировал, насколько быстро можно прекратить войну на Донбассе.

"Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все. РФ не признает, что они присутствуют в конфликте - но весь мир это знает. И у нашего президента есть политическая воля к миру. Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля - увидим, есть ли она у Путина", - отметил Завитневич.

Напомним, ранее Завитневич заявил, что дальнейшее разведение сил на Донбассе не планируется до проведения саммита "нормандской четверки".

До этого Путин на брифинге на саммите БРИКС заявил, что о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита в нормандском формате речи не идет.

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