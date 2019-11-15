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Завітневич: швидкий мир - надто складне рішення для Путіна

Новини » Політика     15.11.2019 - 11:03
Завітневич: швидкий мир - надто складне рішення для Путіна
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У "Слузі народу" вважають, що мир на Донбасі можливий "за один день"

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що швидкий мир на Донбасі є надто складним рішенням для президента Росії Володимира Путіна. Про це він заявив в інтерв'ю BBC News Україна.

Зокрема, Завітневич прокоментував, наскільки швидко можна припинити війну на Донбасі.

"Швидке рішення, напевно, є, але воно дуже складне для Путіна. От і все. РФ не визнає, що вони присутні в конфлікті - але весь світ це знає. І у нашого президента є політична воля до миру. Якщо буде наказ військовим з обох сторін припинити застосовувати зброю, то це можна зробити за один день. У нас є політична воля - побачимо, чи є вона у Путіна", - зазначив Завітневич.

Нагадаємо, раніше Завітневич заявив, що подальше розведення сил на Донбасі не планується до проведення саміту "нормандської четвірки".

До цього Путін на брифінгу на саміті БРІКС заявив, що про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським до саміту в нормандському форматі мови не йде.

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