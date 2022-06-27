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Завітневич про забезпечення армії: ми не мали достатньо запасів для повноцінної війни

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 11:45
Завітневич про забезпечення армії: ми не мали достатньо запасів для повноцінної війни Фото: голова комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко, Владислав Красінський

У перші дні вторгнення Росії українська армія не мала достатньої кількості стратегічних запасів для повномасштабної війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

"Всі знають кількість мобілізованих, резервістів і на скільки ми збільшили Збройні сили. Не могли ми мати стільки засобів захисту, зброї і навіть форми. У нас стратегічні запаси були, але не в тій кількості, яка потрібна для повноцінної повномасштабної війни", - заявив він.

При цьому Завітневич зазначив, що держава, хоч і не встигає, але продовжує займатися питанням закупівель обладнання та зброї для української армії.

"Міністерство оборони почало швидко надолужувати це, але давайте будемо об'єктивними, неможливо завезти оперативно 100-200 тисяч бронежилетів. У нас є виробники в Україні, але вони в перші ж дні опинилися під обстрілами, а хтось під окупацією. Тому вони не могли почати працювати у 2-3 зміни та покривати цей дефіцит", - сказав представник ВР.

Завітневич також подякував волонтерам, які старанно допомагають нашим військовим.

"Мені здається, волонтерство – це про наш народ, про українців, коли країна протягом доби-двох гуртується і допомагають усі, хто чим може", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна закупила у німецького виробника зброї Dynamit Nobel Defence (DND) 2900 протитанкових гранатометів RGW 90 Matador. Закупівлю було здійснено за державні кошти.

Також Україна досягла певних домовленостей з партнерами про постачання систем протиракетної оборони.

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