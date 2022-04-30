UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зависит от ситуации. Минобороны не исключает, что Путин объявит полную мобилизацию

Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Илона Свиридова

Министерство обороны Украины не исключает, что президент России Владимир Путин может объявить полную мобилизацию в РФ. Данный шаг зависит от ситуации на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Минобороны Александра Мотузяника.

По его словам, в отдельных регионах России уже проводится скрытая мобилизация, активно вербуют наемников для войны против Украины. Кроме того, к боевым действиям пытаются привлечь мужчин на оккупированном Донбассе.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию, зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", - отметил Мотузяник.

Напомним, ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Путин может объявить новую войну мировым "нацистам" на параде 9 мая и всеобщую мобилизацию в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинМинистерство обороны УкраиныВойна России против Украины