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Залежить від ситуації. Міноборони не виключає, що Путін оголосить повну мобілізацію

Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство оборони України не виключає, що президент Росії Володимир Путін може оголосити повну мобілізацію в РФ. Даний крок залежить від ситуації на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міноборони Олександра Мотузяника.

За його словами, в окремих регіонах Росії вже проводиться прихована мобілізація, активно вербують найманців для війни проти України. Крім того, до бойових дій намагаються залучити чоловіків на окупованому Донбасі.

"Але чи буде Росія оголошувати повну мобілізацію, залежить від бойових дій, які зараз тривають у східній операційній зоні. Тобто якщо ворогу не вдасться досягти своїх цілей, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Путін може оголосити нову війну світовим "нацистам" на параді 9 травня і загальну мобілізацію в Росії.

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Володимир ПутінМіністерство оборони УкраїниВійна Росії проти України