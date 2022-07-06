Зависимость России от технологий Запада в шесть раз больше, чем от технологий Китая, - Боррель

По его словам, Китай сейчас предлагает России ограниченный объем альтернативной продукции, в том числе высокотехнологичные товары.

"Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит у себя. Что касается передовых технологий, то Россия на 45% зависит от Европы и на 21% - от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%", - рассказал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что санкции Европейского союза против России уже сильно бьют по руководителю Кремля Владимиру Путину и его сообщниках. Воздействие санкционных мер на российскую экономику со временем будет усиливаться.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что якобы из-за западных санкций вынужден ускорить объединение с Беларусью.

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