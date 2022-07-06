RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залежність Росії від технологій Заходу в шість разів більша, ніж від технологій Китаю, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Залежність Російської Федерації від технологій країн Європи і США в шість разів більше, ніж від технологій Китаю, у зв'язку з чим альтернативна китайська продукція не може покрити потреби російської економіки в умовах введених санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля в інтерв'ю Yomiuri.

За його словами, Китай зараз пропонує Росії обмежений обсяг альтернативної продукції, в тому числі високотехнологічні товари.

"Росія експортує багато сировини, але змушена імпортувати багато продукції з високою доданою вартістю, яку вона не виробляє у себе. Що стосується передових технологій, то Росія на 45% залежить від Європи і на 21% - від США. Для Китаю цей показник становить всього 11%", - розповів Боррель.

Раніше Боррель заявив, що санкції Європейського Союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що нібито через західні санкції змушений прискорити об'єднання з Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії