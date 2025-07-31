Завищували ціни на квадрокоптери для армії: на Київщині викрили масштабну аферу

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, спільно з Бюро економічної безпеки та військовою контррозвідкою СБУ, повідомила про підозру головному бухгалтеру однієї з військових частин та підприємцю.

Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За даними слідства, у 2023–2024 роках фігуранти організували схему розкрадання коштів, виділених на потреби оборони. Через підконтрольні ФОПи вони створювали штучну конкуренцію на тендерах, подаючи пропозиції з завищеними цінами.

На основі проведених тендерів між військовою частиною та ФОПами укладались договори на постачання квадрокоптерів та комплектуючих - камер нічного бачення, акумуляторів та пультів.

За матеріалами розслідування, усього укладено 7 договорів на 15 млн гривень, а розмір завданих збитків - 1,9 млн гривень.

Прокурори подали до суду клопотання про арешт підозрюваного військовослужбовця. Підприємця планують оголосити в розшук - повідомлення про підозру йому вручено заочно.

"Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в прокуратурі.