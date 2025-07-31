Завышали цены на квадрокоптеры для армии: в Киевской области раскрыли масштабную аферу

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, совместно с Бюро экономической безопасности и военной контрразведкой СБУ, сообщила о подозрении главному бухгалтеру одной из воинских частей и предпринимателю.

Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.

По данным следствия, в 2023-2024 годах фигуранты организовали схему хищения средств, выделенных на нужды обороны. Через подконтрольные ФОПы они создавали искусственную конкуренцию на тендерах, подавая предложения с завышенными ценами.

На основе проведенных тендеров между воинской частью и ФЛП заключались договоры на поставку квадрокоптеров и комплектующих - камер ночного видения, аккумуляторов и пультов.

По материалам расследования, всего заключено 7 договоров на 15 млн гривен, а размер нанесенного ущерба - 1,9 млн гривен.

Прокуроры подали в суд ходатайство об аресте подозреваемого военнослужащего. Предпринимателя планируют объявить в розыск - сообщение о подозрении ему вручено заочно.

"Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.