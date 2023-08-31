UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Завищили ціну утричі: бізнесмени хотіли нажитися на танкових двигунах для ЗСУ

Фото: бізнесмени хотіли нажитися на танкових двигунах для ЗСУ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ за штучно завищеною вартістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Зазначається, що представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн гривень. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн гривень.

 

Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучили танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також правоохоронці виявили прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

При цьому вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передали на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво боєприпасів для українських військових напередодні повномасштабної війни.

Окрім того, в Одесі викрили військового чиновника на розкраданні оборонного бюджету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти України