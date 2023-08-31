Завысили цену втрое: бизнесмены хотели нажиться на танковых двигателях для ВСУ

Отмечается, что представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Минобороны 80 агрегатов по цене более 77 млн гривен. При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн гривен.

Правоохранители своевременно заблокировали сделку и предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Во время обысков складского помещения у фигурантов изъяли танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также правоохранители обнаружили приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

При этом изъятые силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, включая Т-72, передали на нужды ВСУ.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство боеприпасов для украинских военных накануне полномасштабной войны.

Кроме того, в Одессе разоблачили военного чиновника на хищении оборонного бюджета.

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