Завищили ціну утричі: бізнесмени хотіли нажитися на танкових двигунах для ЗСУ

Правоохоронці викрили українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ за штучно завищеною вартістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Зазначається, що представники одного з вітчизняних підприємств намагались реалізувати до Міноборони 80 агрегатів за ціною понад 77 млн гривень. При цьому ринкова вартість цих двигунів становить майже 24 млн гривень.

Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку і запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

Під час обшуків складського приміщення у фігурантів вилучили танкові двигуни, на яких вони збирались привласнити державні кошти. Також правоохоронці виявили прилади нічного бачення та інші комплектуючі для бронетехніки.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

При цьому вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передали на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво боєприпасів для українських військових напередодні повномасштабної війни.

Окрім того, в Одесі викрили військового чиновника на розкраданні оборонного бюджету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.