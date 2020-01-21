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Завгороднюк объяснил, почему Украина против разведение сил по всей линии разграничения

Новости » Политика     21.01.2020 - 23:35
Завгороднюк объяснил, почему Украина против разведение сил по всей линии разграничения
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

По его словам, это противоречит минским соглашениям

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил против разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, разведение по всей линии противоречит минским соглашениям.

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - сказал Загороднюк.

Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

"А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласовании с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет", - добавил министр.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

"Эту войну можно завершить - они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти", - добавил Завгороднюк.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что три новые участки для разведения сил на Донбассе будут определены в ближайшее время.

РБК-Украина писало, что Украина планирует обсудить невыполнение минских договоренностей и увеличение обстрелов на Донбассе с партнерами по нормандскому формату.

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