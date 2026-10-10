Завершити війну до зими: Віткофф розповів про переговори США, Європи та України

Частину обговорення присвятили найнагальнішим питанням: як підготуватися до зими, зберегти стійкість енергосистеми та забезпечити експорт зерна.

Також сторони обговорили гарантії безпеки та довгострокові домовленості, які мають захистити Україну і Європу від нових війн. Окремою темою стали післявоєнна відбудова України, її економічне зростання та вступ до ЄС.

Віткофф назвав переговори продуктивними. За його словами, вони допомогли визначити питання, які варто опрацювати перед наступним контактом США з Росією.

Учасники зустрічі підтвердили, що й надалі шукатимуть дипломатичний шлях до сталого миру.