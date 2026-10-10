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Завершить войну к зиме: Виткофф рассказал о переговорах США, Европы и Украины

01:10 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спецпредставитель президента США Стив Виткофф (Getty Images)

Представители США, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Украины и НАТО провели в Майами переговоры о деэскалации и завершении войны с Россией еще до зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Виткоффа в соцсети X.

Часть обсуждения была посвящена самым важным вопросам: как подготовиться к зиме, сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить экспорт зерна.

Стороны обсудили гарантии безопасности и долгосрочные договоренности, которые должны защитить Украину и Европу от новых войн. Отдельной темой стали послевоенное восстановление Украины, ее экономический рост и вступление в ЕС.

Виткофф назвал переговоры продуктивными. По его словам, они помогли определить вопросы, которые следует проработать перед следующим контактом США с Россией.

Участники встречи подтвердили, что и дальше будут искать дипломатический путь к устойчивому миру.

Украинская делегация прилетела во Флориду с двухдневным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что первым шагом к прекращению огня может стать энергетическое перемирие. Однако переговоры затмило дизельное соглашение президента США Дональда Трампа с Москвой, которое Зеленский назвал нечестным, заявив, что украинскую команду используют как ширму.

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