Завершить войну к зиме: Виткофф рассказал о переговорах США, Европы и Украины

Представители США, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Украины и НАТО провели в Майами переговоры о деэскалации и завершении войны с Россией еще до зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Виткоффа в соцсети X.

Часть обсуждения была посвящена самым важным вопросам: как подготовиться к зиме, сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить экспорт зерна.

Стороны обсудили гарантии безопасности и долгосрочные договоренности, которые должны защитить Украину и Европу от новых войн. Отдельной темой стали послевоенное восстановление Украины, ее экономический рост и вступление в ЕС.

Виткофф назвал переговоры продуктивными. По его словам, они помогли определить вопросы, которые следует проработать перед следующим контактом США с Россией.

Участники встречи подтвердили, что и дальше будут искать дипломатический путь к устойчивому миру.