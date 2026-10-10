ua en ru
Сб, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Завершить войну к зиме: Виткофф рассказал о переговорах США, Европы и Украины

01:10 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Завершить войну к зиме: Виткофф рассказал о переговорах США, Европы и Украины Фото: спецпредставитель президента США Стив Виткофф (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Представители США, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Украины и НАТО провели в Майами переговоры о деэскалации и завершении войны с Россией еще до зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Виткоффа в соцсети X.

Часть обсуждения была посвящена самым важным вопросам: как подготовиться к зиме, сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить экспорт зерна.

Стороны обсудили гарантии безопасности и долгосрочные договоренности, которые должны защитить Украину и Европу от новых войн. Отдельной темой стали послевоенное восстановление Украины, ее экономический рост и вступление в ЕС.

Виткофф назвал переговоры продуктивными. По его словам, они помогли определить вопросы, которые следует проработать перед следующим контактом США с Россией.

Участники встречи подтвердили, что и дальше будут искать дипломатический путь к устойчивому миру.

Украинская делегация прилетела во Флориду с двухдневным визитом. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что первым шагом к прекращению огня может стать энергетическое перемирие. Однако переговоры затмило дизельное соглашение президента США Дональда Трампа с Москвой, которое Зеленский назвал нечестным, заявив, что украинскую команду используют как ширму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Стив Уиткофф Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках