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Завершился регулярный сезон украинской баскетбольной Суперлиги: кто сыграет в плей-офф

Автор: Игорь Литвиненко

Вчера, 9 мая, завершился регулярный сезон в украинской баскетбольной Суперлиге. Первое место в турнирной таблице заняли баскетболисты "Киев-Баскета".

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

По итогам сезона в плей-офф прошли "Киев-Баскет", "Днепр", "Прометей", "Запорожье", "Тернополь", "Химик", "Будивельник" и "Черкасские Мавпы".

Также определились лидеры по индивидуальным показателям. Так, лучшим бомбардиром регулярки стал форвард "Химика" Тайлер Нельсон - 18,7 очков. Лучшим ассистентом Ди Джей Купер из "Днепра" - 7,8 передач. Еще один представитель "Химика" Льюис Салливан стал лучшим подбирающим - 9,8 подборов.

На стадии 1/4 финала в плей-офф между собой сыграют:

  • "Киев-Баскет" - "Черкасские Мавпы" (первый матч 12 мая);
  • "Днепр" - "Будивельник" (13 мая);
  • "Запорожье" - "Тернополь" (14 мая);
  • "Прометей" - "Химик" (14 мая).

Напомним, также вчера завершился сезона в Украинской Премьер-лиге по футболу. Чемпионом страны стало киевское "Динамо". "Шахтер" занял второе место. Также в еврокубки пробились "Заря" (Лига Европы), "Колос" и "Ворскла" (оба клуба - Лига конференций).

Также РБК-Украина писало, что "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею.

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