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Завершився регулярний сезон української баскетбольної Суперліги: хто зіграє в плей-офф

Автор: Ігор Литвиненко

Вчора, 9 травня, завершився регулярний сезон в українській баскетбольній Суперлізі. Перше місце в турнірній таблиці зайняли баскетболісти "Київ-Баскета".

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

За підсумками сезону в плей-офф пройшли "Київ-Баскет", "Дніпро", "Прометей", "Запоріжжя", "Тернопіль", "Хімік", "Будівельник" і "Черкаські Мавпи".

Також визначилися лідери за індивідуальними показниками. Так, кращим бомбардиром регулярки став форвард «Хіміка» Тайлер Нельсон - 18,7 очок. Найкращим асистентом Ді Джей Купер з "Дніпра" - 7,8 передач. Ще один представник "Хіміка" Льюїс Салліван став найкращим підбирає - 9,8 підбирань.

На стадії 1/4 фіналу в плей-офф між собою зіграють:

  • "Київ-Баскет" - "Черкаські Мавпи" (перший матч 12 травня);
  • "Дніпро" - "Будівельник" (13 травня);
  • "Запоріжжя" - "Тернопіль" (14 травня);
  • "Прометей" - "Хімік" (14 травня).

Нагадаємо, також вчора завершився сезону в Українській Прем'єр-лізі з футболу. Чемпіоном країни стало київське "Динамо". "Шахтар" посів друге місце. Також в єврокубки пробилися "Зоря" (Ліга Європи), "Колос" та "Ворскла" (обидва клуби - Ліга конференцій).

Також РБК-Україна писало, що "Донбас" став чемпіоном України з хокею.

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