Завершился регулярный сезон украинской баскетбольной Суперлиги: кто сыграет в плей-офф

Вчера, 9 мая, завершился регулярный сезон в украинской баскетбольной Суперлиге. Первое место в турнирной таблице заняли баскетболисты "Киев-Баскета".

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины .

По итогам сезона в плей-офф прошли "Киев-Баскет", "Днепр", "Прометей", "Запорожье", "Тернополь", "Химик", "Будивельник" и "Черкасские Мавпы".

Также определились лидеры по индивидуальным показателям. Так, лучшим бомбардиром регулярки стал форвард "Химика" Тайлер Нельсон - 18,7 очков. Лучшим ассистентом Ди Джей Купер из "Днепра" - 7,8 передач. Еще один представитель "Химика" Льюис Салливан стал лучшим подбирающим - 9,8 подборов.

На стадии 1/4 финала в плей-офф между собой сыграют: