Завершился регулярный сезон украинской баскетбольной Суперлиги: кто сыграет в плей-офф
Вчера, 9 мая, завершился регулярный сезон в украинской баскетбольной Суперлиге. Первое место в турнирной таблице заняли баскетболисты "Киев-Баскета".
По итогам сезона в плей-офф прошли "Киев-Баскет", "Днепр", "Прометей", "Запорожье", "Тернополь", "Химик", "Будивельник" и "Черкасские Мавпы".
Также определились лидеры по индивидуальным показателям. Так, лучшим бомбардиром регулярки стал форвард "Химика" Тайлер Нельсон - 18,7 очков. Лучшим ассистентом Ди Джей Купер из "Днепра" - 7,8 передач. Еще один представитель "Химика" Льюис Салливан стал лучшим подбирающим - 9,8 подборов.
На стадии 1/4 финала в плей-офф между собой сыграют:
- "Киев-Баскет" - "Черкасские Мавпы" (первый матч 12 мая);
- "Днепр" - "Будивельник" (13 мая);
- "Запорожье" - "Тернополь" (14 мая);
- "Прометей" - "Химик" (14 мая).
Напомним, также вчера завершился сезона в Украинской Премьер-лиге по футболу. Чемпионом страны стало киевское "Динамо". "Шахтер" занял второе место. Также в еврокубки пробились "Заря" (Лига Европы), "Колос" и "Ворскла" (оба клуба - Лига конференций).
Также РБК-Украина писало, что "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею.