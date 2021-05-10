ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Завершился регулярный сезон украинской баскетбольной Суперлиги: кто сыграет в плей-офф

Новина українською → Украина, Понедельник 10 мая 2021 17:52
Завершился регулярный сезон украинской баскетбольной Суперлиги: кто сыграет в плей-офф Фото: регулярный чемпионат выиграл "Киев-Баскет" (fbu.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Вчера, 9 мая, завершился регулярный сезон в украинской баскетбольной Суперлиге. Первое место в турнирной таблице заняли баскетболисты "Киев-Баскета".

Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

По итогам сезона в плей-офф прошли "Киев-Баскет", "Днепр", "Прометей", "Запорожье", "Тернополь", "Химик", "Будивельник" и "Черкасские Мавпы".

Завершился регулярный сезон украинской баскетбольной Суперлиги: кто сыграет в плей-офф

Также определились лидеры по индивидуальным показателям. Так, лучшим бомбардиром регулярки стал форвард "Химика" Тайлер Нельсон - 18,7 очков. Лучшим ассистентом Ди Джей Купер из "Днепра" - 7,8 передач. Еще один представитель "Химика" Льюис Салливан стал лучшим подбирающим - 9,8 подборов.

На стадии 1/4 финала в плей-офф между собой сыграют:

  • "Киев-Баскет" - "Черкасские Мавпы" (первый матч 12 мая);
  • "Днепр" - "Будивельник" (13 мая);
  • "Запорожье" - "Тернополь" (14 мая);
  • "Прометей" - "Химик" (14 мая).

Завершился регулярный сезон украинской баскетбольной Суперлиги: кто сыграет в плей-офф

Напомним, также вчера завершился сезона в Украинской Премьер-лиге по футболу. Чемпионом страны стало киевское "Динамо". "Шахтер" занял второе место. Также в еврокубки пробились "Заря" (Лига Европы), "Колос" и "Ворскла" (оба клуба - Лига конференций).

Также РБК-Украина писало, что "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт спорт баскетбол
NEWS
Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы
Боевики на Донбассе дважды вели огонь по позициям ООС: применяли минометы и гранатометы
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена