Завершився регулярний сезон української баскетбольної Суперліги: хто зіграє в плей-офф

Вчора, 9 травня, завершився регулярний сезон в українській баскетбольній Суперлізі. Перше місце в турнірній таблиці зайняли баскетболісти "Київ-Баскета".

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України .

За підсумками сезону в плей-офф пройшли "Київ-Баскет", "Дніпро", "Прометей", "Запоріжжя", "Тернопіль", "Хімік", "Будівельник" і "Черкаські Мавпи".

Також визначилися лідери за індивідуальними показниками. Так, кращим бомбардиром регулярки став форвард «Хіміка» Тайлер Нельсон - 18,7 очок. Найкращим асистентом Ді Джей Купер з "Дніпра" - 7,8 передач. Ще один представник "Хіміка" Льюїс Салліван став найкращим підбирає - 9,8 підбирань.

На стадії 1/4 фіналу в плей-офф між собою зіграють: